執筆寫此文時，是在星期一深夜，此時GameStop的股價正回調了十多個巴仙，在270元爭持，最低位是212元，已跌破了周五的最低位250元，但仍和周四的低位112.25元相差很遠……總之，我對此股的未來並不看好，在未來幾天，應會暴跌收場。

原因很簡單，只要參看成交額﹕1月21日周四起跳，翌日周五成交股數是1.96億股，到達了高位，成交額則在上周三到達高位，周四大幅波動，雖然破了新高，但成交額已乏力再上。

單單算周四的成交，當然是因為發生了「只准沽不准買」的醜聞，可是，在周五，它的成交繼續縮減，這證明了資金正在流出此股，也許是去了玩別的股票，也許是收手不玩了，無論如何，此股的炒作動力已快速消逝，除非另外發生大新聞，否則應已玩完了。

散戶市的最大問題，就是力量雖巨大，卻沒有持續性，好比氫彈爆發，只是剎那光芒，因此，市場方會有莊家的存在，沿途控制分量，添火減火，細水長流，我把這叫作「受控核聚變」。

周顯

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