虛銀界再有人事變動，渣打旗下Mox發言人確認，該行資訊科技總監Andy Farmer已於2月1日離職，以追求新挑戰。發言人續指出，感謝他過去兩年為建設Mox，並在香港市場正式面世作出的貢獻，以及為該行的科技基礎建設奠下鞏固基礎，祝願他一切順利。

發言人續指，有關職責現由資訊科技主管Chris Ashe替任，強調銀行營運不受任何影響，並會確保交接過程順利，稍後將公佈新任命。

Mox現時有儲蓄及扣賬卡產品，早前渣打香港行政總裁禤惠儀表示，Mox仍處於投資期，今年會集中投放在科技上，未來將會推出信用卡及貸款產品。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！