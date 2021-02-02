石藥

石藥（1093）昨日宣佈建議於A股科創板上市，惟須召開股東特別大會及取得監管批准，石藥（1093）今早升6%，報8.57元。

君實生物

君實生物（1877）昨宣佈，與Coherus Biosciences, Inc.簽署了獨佔許可與商業化協議。根據許可與商業化協議，Coherus獲授獨佔許可（以及分許可權利），以開發、製造、商業化、銷售及以其他方式利用被稱為JS001的單克隆抗體（特瑞普利單抗，重組人源化抗PD-1單克隆抗體注射液）及由君實或其聯屬人士控制的任何後繼抗PD-1單特異性抗體（「JS001」或「特瑞普利單抗」）及在美國及加拿大境內用於治療或預防人類疾病含有JS001的任何產品。

君實亦授予Coherus獨佔的選擇權，Coherus獲得獨佔許可，以開發、製造、商業化、銷售及以其他方式利用被稱為JS006的單克隆抗體（特異性抗人TIGIT的重組人源化單克隆抗體）（「JS006」）及被稱為JS018-1的重組細胞因子（衍生自人源IL-2的重組細胞因子，經特別改造以降低其CD25結合親和力）（「JS018-1」）以及在Coherus區域內用於治療或預防人類疾病含有可選分子的任何產品。

根據許可與商業化協議，針對授予JS001的許可及兩個可選項目（倘行使），君實最高可收到來自Coherus總額為11.1億美元的首付款、可選項目執行費及里程碑款。

君實生物股價急升8.4%，報89.7元。

錦欣生殖

錦欣生殖（1951）宣佈，每股15.85元配售8,000萬股，佔擴大後股本3.19%，集資12.53億元。錦欣生殖股價跌1.2%，報16.82元。

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