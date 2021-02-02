社會局勢及氣氛不明朗，不少豪宅業主劈價賣樓移民。最新一宗見於大埔康樂園，業主打算移民下，剛以5,550萬元沽貨，屬近期最大宗「移民盤」成交。

中原地產黃冠仁表示，近日交投氣氛正面，帶動豪宅交投。分行最新促成大埔康樂園西路雙號屋成交，建築面積3,500方呎，實用面積2,579方呎，擁約5,000呎大花園，附有私人泳池，開價約6,500萬元，放盤約兩年時間，由於業主打算移民英國，願提供較大議價空間，日前以5,550萬元獲承接，實用平均呎價21,520元，創同類單位新高價。

新買家為用家，已睇樓一段時間，鍾情洋房擁大花園，附有豪華裝修，門口亦可停泊多部車輛，單位質素極高，考慮後即決定入市自用。據悉，原業主於2009年3,488萬元入市該址，持貨12年，是次成交獲利2,062萬元離場，升值59%。

移民公司：超過八成受訪者正考慮或未來會考慮移民

本港首間愛爾蘭地產發展商旗下投資移民子公司Bartra Wealth Advisors以網上問卷形式訪問近1,200名18歲或以上的市民。調查發現，逾八成受訪者表示正考慮或未來會考慮移民外國，當中如白領、商人及專業人士等高收入人士的移民意欲甚高。

在表明有意移民的受訪者當中，約八成五人稱即使獲批移民申請後，亦不會於一年內實行移居（即移民不移居）。超過五成人的移民目的是為了提升生活質素，逾三成人則是為了更好的子女教育，而能獲取外國居留身份或國藉及政治因素則各佔兩成。隨著港人對愛爾蘭認識漸增，港人移民當地的意欲亦日漸提升，較大部份歐洲國家及馬來西亞受歡迎，而港人移民目的地首三位分別為英國、台灣、美國。港人在選擇移民目的地時，首三個關注點依次為移民所需成本、申請的難易度，以及語言問題。超過四成受訪者選擇採用投資移民的方式獲取當地居留身份，而投資項目的安全性、回報及年期為他們最關注的因素。

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