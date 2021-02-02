阿里（9988）季績披露螞蟻集團於去年12月底止3個的盈利貢獻為47.96億人幣，按季升2.4%。按阿里持有螞蟻約33%股權計算，實際單季盈利達145億人幣。

提到螞蟻集團宣布暫緩其擬在上海證券交易所科創板與香港聯交所的兩地上市和首次公開募股計劃。由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在製定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。

阿里續指，目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息。

而就《反壟斷法》，公司指將繼續與市場監管總局就合規要求進行積極溝通。調查結束後，將進一步向市場提供更新信息。

阿里主席兼首席執行官張勇在電話會議上補充，留意到市場擔心花唄業務規模的變化是否會影響到用戶在阿里網上零售平台的消費規模，他指消費者選擇在其網上零售平台消費，主要是豐富優質的商品和服務，以及有競爭力的價格，滿足甚至創造了消費需求，而信用額度並不是一個主要因素。

他又指，花唄作為支付資金來源的一種方式，目前消費者使用花唄在中國網上零售市場上的消費規模，只佔花唄總體授信額很小的一部分，並且平台上絕大多數的消費者都綁定了包括信用卡在內的多種資金來源。

張勇表示，儘管螞蟻事件和針對阿里的反壟斷調查，給阿里發展帶來巨大挑戰，但這也是冷靜地反思和提升自己的重要機會。面對激烈的市場競爭，將進一步通過創新不斷升級創造客戶價值的能力。

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