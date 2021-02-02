白銀成為WSB目標企使其價格升上8年高位之後，芝商所隨即上調Comex白銀期貨保證金！芝商所公佈，將白銀期貨合約的保證金由每份14,000美元上調至16,500美元，上調幅度18%，並於今日起生效。

該所發表聲明指，有關決定是基於市場波動的正常審查，以確保合約有足額保證金保障。

Reddit聊天室r/wallstreetbets（WSB）於上周開始討論白銀價格，並開始慫恿買入白銀ETF，並指銀行一直操縱白銀，令價格處於低水平，掩蓋實物供應短缺的事實。促使白銀價格大升，並一度升穿30美元水平。但在今早芝商所宣佈上調保證金後，白銀價格回落，最新跌2%，報28.808美元。

而昨日受惠於白銀價急升的中國白銀（815）及金貓銀貓（1815）今早股價亦急跌，中國白銀最新跌兩成，報1.06元；至於金貓銀貓則亦跌20%，報0.79元。

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