螞蟻上市觸礁事件後，阿里（9988）迎來首個季績，截至12月季度收入為2,210.8億元（人民幣，下同），按年升37%；非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤按年升27%至592.07億元。彭博料阿里收入為2,153億元，按年升33.4%；經調整利潤為556.6億元，按年升18.6%，兩者皆勝預期。

過去5次公佈業績當日，阿里股價均下跌，而阿里美股開市後跌3%，至256.6美元，折算約248.4港元，較港股今日收市跌4.4%。

期內核心商業收入為1,955億元（人民幣，下同），按年升38%，天貓線上實物商品交易額（GMV）季度按年增19%，主要受到快速消費品及家裝類目的快速增長所推動，同時消費電子品類的同比增長也實現加速。而「雙11」購物節活動產生的GMV達到4,982億元按年增長 26%。超過470個品牌銷售額超過1億元。

至去年12月，中國零售市場移動月活躍用戶數達到9.02億；至12月一年內中國零售市場年度活躍消費者達到7.79億，單季淨增長2,200萬。公司指，持續在用戶群體中加強消費者心智及消費份額，這些都體現在各線級城市更高的購買頻次之中。

雲業務經調整EBITA轉正 菜鳥網絡實現正經營現金流

早前阿里率先公佈，預計雲業務將轉虧為盈。期內該業務收入為161.15億元，按年升50%；雖然經營虧損20.44億元，但首次實現經調整EBITA轉正2,400萬。主要由互聯網、零售行業和公共部門客戶收入的強勁增長所推動。

阿里主席張勇預計未來各行各業亦會用到雲業務，雖然市場有激烈競爭，但阿里有多項優勢，首先阿里可以利用其在電子商貿等業務的優勢，擴大規模；另外可以提供數據應用技術予客戶，因為現時客戶不只想將資料上載至雲端，更想利用其數據；最後阿里有達摩院等研究機構，在雲技術上有領先優勢。

今日傳出京東（9618）分拆物流業務上市，而阿里旗下物流業務菜鳥網絡期內收入按年增長51%至113.6億元，這主要由於快速增長的跨境和國際零售業務的履約訂單量增加，並實現正經營現金流 。

新零售業務及直營業務收入為517.6億元，按年升101%。該增長主要來自合併高鑫零售，以及包括天貓超市和盒馬在內的直營業務的貢獻。阿里在第三季所帶動的線上購物，已佔高鑫零售商品銷售收入24%。

本地生活服務收入主要來自配送平台餓了麼，收入為83.48億元，按年升10%，主要由於GMV的增長以及抵銷收入的補貼效率的提升所致。

《華爾街日報》報道，期內公司公佈「雙11」成交額達741億美元（約4,982億元人民幣），同比增長26%，但中國的官方數據顯示，去年12月，中國總體電子商務銷售額和包裹遞送量的增速有所放緩。Stifel分析師Scott Devitt指，在線需求依然高漲。認為有助阿里實現22%客戶管理收入增長，當中服裝等支出類別的改善可能有助於這種增長。

張勇：淘寶較短片平台更能提升經營效率

在電話會議上，對於近日快手、抖音等平台積極推行電商直播，市場競爭加劇下，有分析員問到管理層如何應對。阿里巴巴集團董事局主席及首席執行官張勇表示，不少商家都通過第三方渠道經營網購平台，而阿里的優勢是專注於消費，以用戶消費為第一考慮，加上提供高質及有保障的消費體驗。

張勇補充，看到商家的留存率、活躍度名專注度都有所提升，因為網購平台對於他們來說越來越重要。而集團提供技術支助他們經營，有利提升持續經營效率及利潤保證，而非其他平台的一次性活動。

對於公司指會承擔更多社會責任，張勇指平台經濟與社會經濟發展高度融合，阿里從來不單純以財務角度考慮這個問題，未來亦會繼續加強。

虧損業務有新展望

有分析員就問到，對於核心商業EBITDA增長近年都相對穩定，日後是否會放慢。阿里巴巴集團首席財務官武衛表示，公司多年來都是重視新投資多於利潤增長。

她解釋，過去9個月，集團創造了1,478億元利潤，是基於進行一部份投資下，同期按年比較，利潤增長達300億元，集團策略是看到可以成功拿到結果的情況下，來進行投資。公司從來沒有把盈利增長作為首要選擇，但亦維持了非常好的盈利基礎。

她亦提到，餓了麼、新零售等虧損都在收窄，但業務如何收窄虧損同時擴充，公司內部亦不時討論，她指已有明確的方向，會在財年底（即3月）有新的展望。

張勇亦提到，淘寶特價版本季度的年度活躍用戶達1億，程式可接觸更加多農村用戶；而淘寶直播規模亦相當大，每日有數十萬場直播進行，和整個零售平台高度結合。

拒「燒錢」爭社區團購市場

對於近月興起的社區團購，張勇重申，旗下「淘寶買菜」可以令消費者，尤其是較落後地區更方便獲得本地產品。集團並不像其他平台以「燒錢」補貼來經營，公司會利用淘寶APP與業務高度結合，未來會加強業務投資。

近日中國疫情重燃，張勇表示，中國政府在一些城市採取新方式防疫，阿里會密切關注，暫時未見對公司有重要影響。中國在某些城市採取隔離措施，對物流帶來挑戰，惟政府鼓勵市民留在家中過年，預計最後一公里運送會有所增長。

會議亦提到阿里會否參與近月熱門的智能交通市場，張勇表示阿里雲一直有參與智能交通，未來會更廣泛部署，而達摩院多年來有專門團隊研究如何將技術用於物流領域，現時已在校園及部份民居完成末端配送，未來會在更加多場景應用。

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