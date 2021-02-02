Reddit挾倉概念股引起的市場震盪減退之下，三大指數隔晚強勢反彈延續至今，截至香港時間22:35，標指升1%至3809點、納指升1%至13545點、道指升0.9%至30478點。

按成交金額計的最活躍個股首三位為BABA、GME及TSLA，分別跌0.9%、跌42%及升0.7%。

早前挾倉主要角角AMC及BBBY分別挫30%及12%%，連同白銀相關股票亦見大幅回吐，iShare銀白ETF（SLV）跌5.6%，個股First Majestic Silver（AG）及Coeur Mining（CDE）分別挫20%及12%。

另外Tesla（TSLA）宣佈召回美國國內135,000部Model S及X，原因是其觸控式螢幕存在缺陷，不過事件同TSLA股價影響不大，價股仍然微升0.7%。

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