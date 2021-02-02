GameStop的挾淡倉效應似乎減弱。根據IHS Markit數據，GameStop的淡倉佔流通市值的比例由1月中的114%，跌至最新39%，已非早前的極端情況。至於S3 Partners數據則指，GameStop的淡倉比例由年初的大約140%降至目前50%左右。

GameStop的炒風減弱，股價隨即回落，昨晚美股時段下跌30.77%，報225美元；市後交易再跌15.77%，報189.52美元。

雖然GameStop股價自高位已回落超過六成，淡倉比例亦大降，但Reddit的wallstreetbets群組上，不少散戶仍表示堅持持有，亦有人建議趁低吸納。

沽空機構渾水創始人兼CEO Carson Block懷疑，GME風波中有對沖基金同行參與，自相殘殺，他在《彭博》訪問中指，在GME等股票升勢中看到了似曾相識的軌迹，拋物線走勢不太像Reddit上的散戶所為，更像對沖基金針對其他對沖基金的挾空倉行為。Block看法意味所謂「史詩級散戶挾空倉」可能只是對沖基金之間的自相殘殺。Block指，在GameStop事件前幾周，渾水亦經歷一次受傷，他認為是遭遇了對沖基金向跟誰學挾空倉。因為這次事件以及類似情況，他不得不僱用一名交易員監視股票期權市場並調整頭寸，更主動地管理風險。

美眾議院將舉聽證會

美國眾議院金融服務委員會發聲明，表示將於2月18日就GameStop和WSB概念股的市場波動舉行聽證會。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁Neel Kashkari在網上討論會表示，這次事件僅為一批人與另一批人就個別股份投機博奕，並不令他感到擔憂，亦未有改變他對貨幣政策的看法。

另據《路透》報道，Robinhood近日與銀行接洽，尋求額外借貨額度，應付散戶挾空倉的資金需求，涉資10億美元。據報Robinhood CEO Vlad Tenev周日表示，結算機構要求該公司增加30億美元作抵押，公司上周已從股東籌得10億美元，周一再獲股東注資24億。

GameStop股價受壓，加上證券行Robinhood獲取了更多融資，因此Robinhood放寛買入GameStop的限制至20股。

Reddit散戶轉戰生科股BioCryst

Reddit投資者繼續尋找其他WSB股，昨日有網民展開“#BioWar”行動，呼籲買入原本市值只有十餘億美元的生科股BioCryst，刺激該股昨日升39.08%，報11.85美元；市後交易升8.69%，報12.88美元。

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