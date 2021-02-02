點擊參加【美股尋寶圖：揀股秘訣】網上FAN享會

美股進入喪炒大時代，散戶炒得如痴如醉之際，神仙股GameStop不足一個月狂飆15倍，散戶擊退沽空機構及令基金敗走，美股是牛市不死，抑或迎來最後的瘋狂。專欄作家及投資者股榮，及華爾街戰線作者杜昇（Terence），會從四大訊號剖析市場最新格局，以及如何應對目前美股過山車，把握美國3月再派錢前早着先機。

股榮去年10月12日推介五隻美股，至今升幅介乎8%至99%（平均39%）， 最新FAN享會除跟進五股去留策略，亦會點評未來一季三隻必揸美股，參與者會後可加入群組，接收最新股榮美股資訊。

杜昇會拆解基金大戶及科技股女神最新資金流部署，更會由Cathie Wood持倉，剖析未來一年全球投資大方向。

立即參加2月8日（星期一）舉辦的【美股尋寶圖：揀股秘訣】網上FAN享會，捕捉美股十年難得一遇大升浪。

【美股尋寶圖：揀股秘訣】網上FAN享會

日期：2021年2月8日（星期一）

時間：晚上7時30分至9時00分

播放平台：Facebook群組

收費：每位500港元，於2月4日晚上11時55分前報名，可享早鳥優惠價300元

截止報名日期：2021年2月7日（星期日）晚上11時59分

參加方法

1. 點擊參加【美股尋寶圖：揀股秘訣】網上FAN享會

2. 點擊「購買/登入觀看」

3. 登入《蘋果動新聞》的「壹會員」賬戶（如未成為「壹會員」，請先免費註冊）

4. 輸入及確認付款資料

5. 成功繳費後會顯示「付款確認編號」，請截圖紀錄，你亦會同時收到「確認電郵」，收看方法會詳列在電郵中。

條款及細則

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及 investMAN FB 專頁 以接收最新公告。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

如有查詢，請於辦公時間星期一至五上午10時至晚上6時，致電 2990-7469 或電郵至 events@nextdigital.com.hk。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！