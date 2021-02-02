在寫此文前，我必須聲明，以下是我個人對時局的分析，從而得出的資產配置，我並非鼓吹讀者應該跟從。始終每個人的負擔和資產都不同，因此不應一概而論，如果你有任何對物業投資的想法，可以直接電郵聯絡和我分享。

我主要分享的是物業、股票、現金之間的比例。在2019年上半年，我的比例是八成物業、一成股票、一成現金；而物業又分為住宅、車位、工商，而當中的比例是六成住宅、三成車位、一成工商。之所以有這樣的配置，是因為2019年是近年來，香港物業市場最順風順水的時候，對於重注物業的我，當然是收成期了。

我在2019年上半年，摸頂買了一間三房物業（硬食雙倍印花）和兩個車位，如今這部分的投資，是跌了，加上輸了稅款，因此也是蝕本投資。自從香港爆發社會運動，以及接連不斷的疫情，車位的價格仍守得住，但三房物業價錢就企唔穩，同一屋苑頻頻出現蝕讓。於是我在2020年中開始，重審自己的資產表，認真面對接下來香港的境況。

我斷定香港未來只會更向中國大陸靠攏，傳統的中環價值將會北移，因此刻意賣掉手上樓齡超過30年的物業，那些物業是一早買落，多年收租已經回本，因此只要比市價平3%左右，已經很快賣得出。

我將物業所套現的資金，分別買入三隻股票，大部分都是在去年11月上旬買入，並一直持有至今，一股未售。分別是騰訊（700）、阿里（9988）、美團（3690）。三隻的比例各佔三分之一。

經調整，目前我最新的資產比例是五成物業、四成股票、一成現金。

我沒有太多借貸，每月物業收租已夠一家無憂的使費，股票方面我傾向價值投資，因此不會有太多的操作，我是比較傾向買入強勢股票，然後strong hold的那種。當然我也有買入少少美股如蘋果和台積電，但股數實在是九牛一毛，賺了錢夠飲餐茶已經足矣。

之所以有這樣的資產分配，道理非常簡單，香港處於中美之間的風口，兩國的政策都對香港整體經濟產生極大影響，物業投資綁死資金的年期太長，要快速套現並非易事；雖然說中美兩國之間磨擦不斷，但兩國都依靠不斷印銀紙去催谷經濟，手持足夠應急的現金已經足夠，持有過多現金毫無意義，印鈔機一旦開動，銀紙便貶值。這也就是我重分資產的操作核心。

藍友斑

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