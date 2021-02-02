周二恒指續升355點，收報29,248點，主板成交2,255億元。港股通南向資金買賣成交607億元，北水淨流入173億元，比昨日出手更疏爽。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股三甲仍是TMX股，騰訊（700）成交71億元，美團（3690）44億元、小米（1810）30億元。其餘活躍股中海油（883）、中移動（941）、港交所（388）及中芯（981），北水成交介乎17億至29億元。

淨流入最多股份，騰訊續獲大媽強勁揼水接近28億元，但較昨日50億元減近半，股價升一成報724.5元；中海油淨買18.8億元，港交所亦增倉13億元，股價均升逾3%。

值得一提，保利協鑫宣佈矽烷流化床法顆粒矽的年有效產能，將由此前的6000噸提升至10,000噸，刺激北水成交達29億元，淨流入5億元，股價勁升36%，收報3元。

而比亞迪股份（1211）亦飆7%，收報262.2元，北水淨流入逾3億元。市場一度傳出，Tesla擬現金加股票方式收購比亞迪20%股權，後遭比亞迪否認。但仍受惠於集團創創人王傳福獲官媒「祝福」，讚揚他是「技術狂人」，面對Tesla不卑不亢。

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