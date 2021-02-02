股市炒作，不論股價升得多高，都只是紙上的富貴，不是真的，只有在真正賣掉自己持有的股票，賺到的錢才是真的。目前，大量GameStop的散戶手中持有的股，如何在高價一起散掉？表面上，幾隻大鱷聲稱敗了、投降了，但是，散戶一日沒在高價賣掉手上高價買回來的股，不算賺了，仍未贏。

GameStop未贏，已經有人動白銀的主意，白銀涉及的範圍更廣，有一塊塊的現貨白銀、有期貨白銀、有白銀股。GameStop是散戶包抄沽空的大鱷，大鱷不得不平空倉，白銀股有人沽空嗎？若無沽空，那是散戶自己在炒高股價，結果一定是在低價買入的大戶，散戶以高價賣掉手上的股，讓這群自以為自己正在包抄沽空大鱷的散戶接火棒。

大市調整了大約一星期，過去兩天反彈，不過，今日的反彈在高位有阻力，因此，短期走勢仍然是不穩定。

過去曾經熱炒的物管股進入業績期，大約在半年前，我指出部份物管股將沒有能力保住過去的高增長，物管股也一定會出現強弱分明的現象，業績期是最佳的機會好好整理自己手上的股，去蕪存菁，忍痛賣掉虧損的物管股，只保留仍處於高增長的物管股。不過，今後新上市的物管股依然應該申請，因為新上市的物管企業的母公司必然留有幾手，讓這些上市物管企業每年都有新增的物業管理，高速地擴增盈利。

郵儲銀行（1658）因名人李錄入股而創新高，不過，內銀股中，表現得更好的是招商銀行（3968），此股去年股價一路向上，遠勝其他內銀股，也遠勝香港本土的銀行股。招商集團不但在銀行股表現優越，連招商證券（6099）股價的表現也遠勝其他內地的券商股，上月創新高後，近日出現調整。

曾淵滄

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