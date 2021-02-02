【新增內容】佳兆業集團（1638）在2009年的招股書中提到，集團由郭氏家族創辦，起源可追溯至1999年6月成立的深圳佳兆業地產，其於深圳從事住宅物業發展。而郭氏家族是指郭俊偉、郭英成、郭英智三兄弟，都是潮汕普寧人。在創辦佳兆業之前，郭氏家族主要在潮汕一帶從事貿易及工業生意。

1999年，郭氏家族涉足房地產行業，開發的第一個項目「桂芳園」就是由爛尾樓而來。「桂芳園」原來是布吉龍泉別墅用地，當時正處於爛尾階段，位置偏遠、人煙稀少。

佳兆業接手後，將其規劃成開放式主題公園。2000年9月，桂芳園一期發售時便迅速獲得市場強烈反響，佳兆業隨後繼續加推，一共開發了8期，桂芳園也成為布吉第一個大型社區。佳兆業自此起家，迅速由深圳的關外進入關內，從住宅拓展到商業地產。2003年佳兆業以4億元人民幣將深圳爛尾近十年的「子悅台」收入囊中，不到三年時間，將項目重新包裝為深圳佳兆業中心，是佳兆業第一個住宅兼商業綜合開發項目。在深圳的幾次爛尾樓成功改造經歷讓提高了佳兆業知名度。

2005年，佳兆業接手有中國第一爛尾樓之稱的廣州「中誠廣場項目」，並於2008年初改造完畢開始對外租售。不過，中誠廣場項目背景復雜，廣東省高級人民法院原執行局長楊賢才等多名官員因此落馬，而郭英成也牽涉其中。《第一財經日報》曾引述，2010年5月楊賢才被判無期徒刑，其判決書中提到，郭英成曾為收購中誠廣場向楊賢才賄賂100萬元。但郭英成及佳兆業似乎未受影響。

隨着往後深圳進入城市更新階段，佳兆業逐漸涉足舊城、舊村、舊工業區的改造。佳兆業在招股說明書中提到，為擴充項目，公司在2005年12月至2009年9月期間收購了13個項目公司的控股股權，進而擁有了廣州金茂、香瑞園、錦城山莊、惠州佳兆業中心等13個項目的權益。2009年12月，佳兆業在香港聯交所掛牌上市，迄今市值225億元；佳兆業美好（2168）市值則約30億元。郭英成家族以90億元人幣列《2020胡潤全球房地產富豪榜》第212位。

斥35億購屯門官地 去年末推深水埗弦雅在港插旗

近年佳兆業亦染指香港地產市場，在2020年1月以35億元購入位於屯門青山灣段住宅地，是集團在港首幅投得的官地。地皮毗鄰正在推售的帝國及小輪（050）旗下帝御，附近的掃管笏亦是內房商地頭，包括萬科（2202）上源、恒大（3333）珺瓏灣等住宅盤。

另外，佳兆業去年末夥宏達控股，推出深水埗醫局街單幢盤弦雅，成為集團在港頭炮住宅盤。弦雅首批價單設有30伙，折實平均呎價19,658元，開放式戶入場費385.13萬元起。成交紀錄冊顯示，項目至今售出56伙，套現金額約3億元。

郭曉亭英國留學

接手《星島》的郭曉亭為郭英成女兒，2016年6月畢業於英國杜倫大學，取得工商管理學士學位，並於2017年12月取得美國哥倫比亞大學可持續管理碩士學位。自2020年1月起郭曉亭擔任佳兆業集團投資銀行部副經理，在此之前，郭曉亭於2018年8月至2020年1月擔任佳兆業集團投資部副經理，任期內負責佳兆業集團的策略並購、公開發售及非地產業務開發。

於2019年12月至2020年3月，郭曉亭為佳兆業集團全資附屬公司佳兆業諾英教育（深圳）有限公司助理主席及研發部總經理。自2020年1月起，郭曉亭亦擔任佳兆業集團全資附屬公司佳兆業金融科技控股有限公司投資銀行部副經理，在此之前於2019年12月至2020年1月為經理助理。

查冊顯示，郭曉亭報住南區豪宅貝沙灣，住址和郭曉群一樣。除了佳兆業美好，郭曉亭現為4間本港註冊的私人公司，包括誠泓投資（香港）、恒瑞投資（香港）及碩達（香港）的唯一董事，而上述公司均以海外註冊公司名義持有。另外，郭曉亭和郭曉群一同出任華昌集團控股的董事，亦是以海外註冊公司名義持有。

同玩具大王蔡志明熟稔

星島旗下《東周刊》早於2010年時曾訪問郭英成，提到大哥郭俊偉主要從事證券業務、三弟郭英智則負責地產項目的發展，他自己則管理公司財政及發展方向，他強調，自己「用人不疑，疑人不用」，笑稱自己最得閒。

郭英成曾指出，郭氏三兄弟政商關係良好，相信也是其成功的重要元素，內部更設有專門研究政策的部門，對內地政策早着先機。在商界中，郭氏兄弟友好眾多，去年佳兆業上市，獲得一眾本港富豪入股，當中最鼎力支持的，首推玩具大王蔡志明，佳兆業上市儀式時，蔡志明更親身到賀。

郭英成坦言，全靠同鄉蔡志明穿針引線，得以和一眾香港富豪結緣，他說：「我們潮州人兩大特點，重信譽夠團結。」事實上，入股佳兆業的大孖沙，除了鄭裕彤是順德人外，蔡志明、楊受成和劉鑾雄全部都是潮州人。

郭英成認為，「有些運氣」是佳兆業另一個成功要素，佳兆業原本想提早在2007年尾上市，但適逢全球股市由盛轉衰，上市計劃被迫押後，當時佳兆業財政壓力增加，幸好在投資銀行協助下，引入新加坡旗下的淡馬錫及私募基金凱雷入股，而李嘉誠旗下的長實也購入佳兆業發行的高息票據，籌集到3億美元資金，安然度過難關。

捲康宏股權爭奪戰

而近年郭英成兒子郭曉群在香港，則明顯較父親更為高調。康宏環球（1019）停牌逾3年，持股約3成的佳兆業「太子爺」郭曉群爭取重取董事會控制權，去年邀請馬時亨、立法會議員石禮謙爭取加入康宏董事會，但康宏現有董事會於去年11月底的EGM終止表決，馬時亨等獲郭曉群推薦的人選未能入局，至今「台灣幫」仍然掌權。

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