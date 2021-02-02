上周五（29日）停牌的星島（1105），最終落實賣盤兼「染紅」，以3.7億元出售予佳兆業集團（1638）主席兼執行董事郭英成的女兒郭曉亭，持股28%成為大股東，而星島主席何柱國持股降至3.37%。

權益披露顯示，何柱國於1月28日（上周四）在場外以每股1.5元，較停牌前0.91元溢價64.8%，出售約2.46億股，套現3.7億元，持股量由31.37%降至3.37%。同日，郭曉亭在星島的持股量由0%升至28%，而買入價及買入股數與何柱國一致。星島仍未就股權變動出通告。

郭曉亭現年27歲，2016年6月畢業於英國杜倫大學，取得工商管理學士學位，2017年取得美國哥倫比亞大學可持續管理碩士學位；翌年加入佳兆業，2020年出任旗下佳兆業美好（2168）執行董事及董事會副主席。

2019年11月，星島公佈大股東兼主席何柱國正與一位獨立潛在買家洽售權益，惟其後一直未有確實消息；2020年7月突然將約17%舊股出售予多名獨立投資者套現2.25億元，惟股權分散未有披露股東名字，僅知是一間名為「悅有證券」揸倉，其持有股份餘下約31%。「悅有證券」由一名叫史妍的女子單一持有，其報住地址與連超一樣，連超曾被指是星島買家。連超背景神秘，為江湖人士，屬賭船「海王星號」投資人。一年多終落實賣盤。

本報致電何柱國查詢出售星島背後原因，他「無厘頭」地指賣盤後就有時間找壹傳媒創辦人黎智英「分享我嘅愛國理念」，但又否認會從政。被問到是否持有「敏感的」美國國籍時，他則反問：「你又知我有？」對於會否另起爐灶辦報，他未有正面回應。至於遭「細劉」劉鑾鴻追討1.5億元一事，他說：「唔關你事。」

現時郭英成家族持股28%，屬於最主要股東；何柱國持股僅餘3.37%；另外早前17%股份出售予多名「獨立投資者」，但身份尚未明朗，剩下的主要為董事持股及公眾股東，包括執董盧永雄持有2.04%；行政總裁蕭世和持有0.89%。

星島由胡文虎於1938年創辦

星島由有「報業女王」之稱的胡仙的父親胡文虎於1938年創辦，胡仙在21歲時替病逝的父親接掌星島報業，其後理財不善，陷入「篤數」醜聞，在陰差陽錯下由何柱國入主星島至今近廿年。

胡仙於2018年接受訪問時表示：「當時《星島》正在賺錢，我希望債權人何伯（何英傑）能給點時間讓我還錢，但他不肯，他一直都想將《星島》送給長孫何柱國。那時我們周轉不靈，又遇上股市下跌，《星島》最終轉手何伯。」

不過，何柱國入主星島廿年來賺多過蝕，多年來只有4年蝕錢，虧損總和只有約4億元；在賺錢的16年，平均每年賺約1億元；不過，近年盈利則每況愈下，由2014年賺1.14億元，至2018年盈利縮減至逾2,000萬；去年更轉盈為虧，要蝕超過2,000萬元。

何柱國為煙草大王何英傑（何伯）的長孫，早在九十年代何英傑已將一手創立的從事代理及生產香煙的香港煙草公司交由何柱國打理，香港煙草公司在高峯期曾代理著名香煙品牌萬寶路，同時亦創立良友品牌，曾為監獄唯一派發的香煙，但有別於爺爺何英傑及爸爸何關根低調的作風，何柱國一向以言出驚人的形象示人。

何柱國煙草世家

在男拔畢業後就到美國升學的何柱國，畢業後先後到萬寶路、所羅門衍生工具部、飛利浦莫里斯、布朗威廉臣工作，曾居於美國30年的他，對美股相當熟悉，而家族資產亦大部份投資美國股債市場，這些資產投資，早在何英傑年代開始，去年估計資產已超過300億元。著名作曲及填詞人黃霑曾笑言，何柱國家族沽貨，可能會影響華爾街。

在90年代回港後，何柱國接手香港煙草公司，但卻無心發展煙草事業，接手後不久已將萬寶路的代理權及良友的產銷權售予飛利浦莫里斯。由於早年何英傑曾向胡仙借出8億元，並成為星島的債權人，何柱國作為家族生意的接班人，當時向胡仙追討欠款，正值財困的胡仙，亦不得不讓何柱國入主星島。

在2010年亞視賣盤鬧劇時，何柱國曾向《東周刊》透露，當年查懋聲在他正要接管星島時，曾透過名力集團提出要收購星島，並曾三次致電何柱國說希望可以收購星島，但最終卻在交易前一刻通知，指不能收購星島，累他被何英傑大罵一場。

最終胡仙最初同意將五成股份售予中企集團，幾經轉折落入國際投行手上，再由何英傑家族向投行購入星島股份。何柱國曾說：「當年多得查懋聲，才有機會搞星島，今日算有點成績。」

事實上，何柱國在入主《星島》後，除了經營原有的《星島日報》及《英文虎報》，2002年《東周刊》因刊登影星劉嘉玲裸照風波而停刊，及後2003年何柱國向楊受成收購《東周刊》，楊受成在這次交易中賬面損失4,500萬元。而《東周刊》其後亦復刊至今。

入主星島廿年 03年收購《東周刊》

多份刊物中，做得較出色是於2005年創刊的免費報《頭條日報》，初期印刷量約40萬份，為星島首份免費報紙，旨在與當時在港鐵沿線派發的《都市日報》競爭免費報章市場，《頭條》在創刊後增長迅速，於兩年後已將印刷量增至70萬，其後星島在2012年更進一步擴建廠房，在2014年《頭條》印刷量提升至100萬份；而最新的印刷量已降至82萬份。

由於免費報發展理想，集團於2007年將於1949年創刊的《英文虎報》改以免費報發行，初期發行量12萬份；成為本港首份及目前唯一英文免費報紙。《頭條日報》表現理想，甚至將同集團推出的周報《快線周報》擊退，《快線周報》是《頭條》的周末版，同於2005年創刊，至2008年《頭條》推出周六版後停刊。

除紙媒及紙媒的網上版之外，星島亦於2013年與前行政總裁盧永雄成立網上媒體《巴士的報》，根據星島2019年年報，盧永雄持有《巴士的報》70%股權。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！