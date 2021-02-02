只要A股同美股唔發神經，港股預料可以保持亢奮，今日下晝開始亦見資金轉捧二三線股，炒風嚟緊可能會更誇張。暫時先將見頂恐慌放埋一邊，除非有一日見到當炒股、突破股應升不升，先至再成為大手減倉嘅時間，呢個靠即場睇股份反應，好過睇日線圖呢類滯後指標，因為一旦市況見頂急轉直下，可以半個交易日就輸到反艇。

睇埋納指，每次短線大震盪落到保歷加中軸之後，倘若指數轉跌為升再破頂嘅話，升勢至下一次見頂嘅長度，介乎2至4星期，今次暫時未睇得出有例外之處，換言之唔排除港股會炒到過年後。不過，呢一刻暫且唔加入任何主觀願望，繼續觀察，且戰且走。

微創（853）旗下心通（2160）將喺聽日開暗盤，作為心通競爭對手嘅啟明（2500）有機會被心通帶動炒上。啟明同心通主打醫治主動脈瓣狹窄（TAVR）嘅心臟瓣膜產品，由於價錢貴、適合呢種手術嘅患者少，同埋受醫療器材集採打擊，因此現有產品並非重點。兩間公司正研發經導管二尖瓣置換術（TMVR）同埋經導管三尖瓣置換術（TTVR）嘅產品先係主菜，目前全球仍處於研發階段，講緊適合做TMVR及TTVR手術嘅患者數目遠多過TAVR，有分析估計大約十年後全球收入規模係幾百億美元。

心通TAVR產品定價低過啟明，佢喺大陸嘅市佔率亦超越啟明，正因為價錢較低，受集採打擊相對細，喺TTVR同TMVR研發進度仍存在變數之下，估計投資者應該覺得心通值錢過啟明，仲未計心通有新股溢價因素。不過，心通要炒上，同時要啟明強勢先得，喺目前市況之下，雙雙炒上唔難，兩者關係似京東健康（6618）同阿里健康（241），如果心通上市初時市值冇大幅拋離啟明嘅話，上市後仍值得下注。

餐飲股因為農曆年就地消費加上消費券概念而炒起，頤海（1579）相對較落後又未破頂，相信會追落後，味精股阜豐（546）亦已大幅炒上，上周提及嘅豬肉股中糧家佳康（1610）已形成圓底破頸線、一浪高過一浪走勢，距離爆上時間不遠了，今日回落到5天線即起動，後市有條件做多一隻大陽燭，會係落後股之中嘅強股。

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