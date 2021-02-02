短視頻平台抖音今日向北京知識產權法院提交訴狀，起訴騰訊（700）涉壟斷。

內媒報道，抖音方面主張騰訊通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」，要求法院頒令騰訊立即停止有關行為，公開刊登聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用9,000萬元人民幣。

抖音表示，騰訊封禁抖音的行為不但損害用戶權益，破壞抖音產品和服務的正常營運，還排除、限制了市場競爭，又批評騰訊的壟斷行為，妨礙技術進步和創新，對提升經濟效率和社會福祉並無裨益，而只會幫助騰訊鞏固已有的市場地位。

抖音早前曾向福州市中級人民級法院起訴騰訊不正當競爭，福州市中級法院近日裁定，將案件移送至深圳市中院審理。

騰訊：字節跳動存違法違規

騰訊回覆內媒時表示，暫時未收到關於抖音起訴的相關材料；騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務。字節跳動公司的相關指控純屬失實，為惡意誣陷。

字節跳動旗下多款產品，包括抖音通過各種不正當競爭方式違規獲取微信用戶個人訊息，破壞平台規則，已被法院多個禁令要求立即停止侵權。

字節跳動及相關公司還存在諸多侵害平台生態和用戶權益的違法違規行為。騰訊將繼續提起訴訟。

晚上，針對騰訊認為字節跳動「惡意誣陷」，抖音再向內媒指出：「用戶對自己的數據具有絕對的、可完全控制的權利，應該遠遠高於平台的權利，不應該成為騰訊公司的私產。」

抖音表示，希望這起訴訟，有助於釐清平台經濟如何規範競爭，完善反壟斷和反不正當競爭規制。

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