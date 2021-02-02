2021年起步，股樓氣氛高漲，九龍倉(020)、長實地產(1113)分別推售旗下山頂及西半山豪宅之際，市場傳來「打工皇帝」、長和聯席董事總經理霍建寧持有的赤柱舂磡角道兩間大屋，獲買家出價逾9億元洽購，不排除「霍大班」趁高位沽售貴重物業。

港島南區豪宅供應一向匱乏，擁有無敵海景的赤柱舂磡角道64至66號兩間大屋，乃著名「打工皇帝」霍建寧持有豪宅，曾經自住，隨後收租。其中，舂磡角道66號，實用面積3,954方呎，建築面積5,285 方呎，前港交所行政總裁李小加曾是大屋租客，按土地註冊處資料顯示，李小加2011年至2013年租住該屋，月租28.8萬元，呎租73元，其後，李小加搬遷至大潭龜背灣洋房，而大屋於2015年減租至每月27萬元租予另一位外籍人士，呎租68元。

另一幢舂磡角道64號，面積較大，實用面積6,265方呎，2013年獲外籍人士以月租59萬元承租，呎租94元，隨後上調至月租62萬元，呎租99元，「霍大班」單是每年收租都近百萬元。

市場消息指，「霍大班」近年有將物業在市場暗盤放售，同時亦有放租，有指兩間屋曾索價15億元，相信出售與否主要視乎買家出價。近日，市場傳出兩屋獲買家出價逾9億元洽購，以兩屋現時實用樓面10,219方呎計算，呎價8.8萬元。

本報就出售物業事宜向長和方面查詢，暫未有回覆。

兩間屋享有舂磡角海灘景致外，不乏名人做鄰居。莎莎國際(178)主席郭少明於08至09年間透過內部轉讓以3億元向豐泰購入舂磡角道60號地皮重建成寓所，與霍大班做鄰居。根據土地註冊處資料，未見霍建寧當年購入舂磡角豪宅作價，有指是96年以4,200萬元購入，若交易落實，打工皇帝有望賺逾8.5億元。

儘管疫情拖累經濟氣氛轉差，惟超級豪宅未見顯著落價，去年較大額貴重豪宅成交，為香港天主教方濟會會長以8.3億元沽出渣甸山軒德蓀道6號屋地。理文造紙(2314)主席李文俊亦於2年前斥14.5億元購入南區赫蘭道8號屋地，每呎樓面地價約6.5萬元。

堪稱李嘉誠「頭馬」的長和大班霍建寧，現時寓所乃深水灣道37號、人稱「港版梵爾賽宮」的三層高獨立屋，市值超過20億元，較15年前買入價升值近5倍。大班屋佔地約2.2萬方呎，樓面達11,161方呎，擁有深水灣全海景。霍於2006年斥3.5億元購入，當年晉身亞洲第二豪宅。該獨立屋去年差餉租值為777.6萬元，按年跌4.42%。現時，港島南區不乏大屋放賣，如化妝品連鎖集團卓悅主席兼大股東陳健文或有關人士持有的赫蘭道11號，實用面積10,977方呎，去年透過招標放賣，有指意向價10億元。

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