網《上海證券報》刊文，指中國經濟正由高速增長邁向高質量發展，探討「新時代的企業家精神」，文中提及中國多名企業家，包括馬化騰、任正非及董明珠等，唯獨馬雲斯人獨憔悴，未見影蹤。

題為《高質量發展，豈能缺少企業家精神》的文章中指出，中國自古以來的「商訓」，皆講求義與利統一，企業承擔責任，做應該做的事情，同時讓大家都得到利益，自己要通過努力獲得利潤，同時也要同其他人分享利益，並舉福耀玻璃為例，指他累計發放A股股息達167億元，公司董事長曹德旺累計向社會捐贈約120億元。

文章同時又讚騰訊（700）馬化騰具警惕感，擅長自我顛覆，改寫移動互聯網時代；華為屢屢創造奇蹟，但任正非不信奇蹟，又笑稱華為是「烏龜」，專注電子通訊，不見路邊鮮花，反而行得康莊大道；比亞迪王傳福是「技術狂人」，面對Tesla亦不卑不亢，「Tesla已經亮牌了，現在輪到比亞迪出牌了」；格力董明珠與員工「攜手共進」，去年宣佈用30億元至60億元回購股份，用於實施員工持股計劃或股權激勵；小米則懂出奇制勝。

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