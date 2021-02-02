美國植物肉製造商Impossible Foods宣布，受惠於過去一年銷量和規模經濟效益的龐大增長，公司會將美國超級市場的建議零售價下調20％，其後陸續會對香港、加拿大和新加坡零售商調低產品售價，減幅達雙位數，部份地區更超過20％。

Impossible Burger 漢堡扒的建議零售價將下調至每包 5.49 美元（約42.56港元），而12 安士裝 Impossible Burger 則下調至 6.99 美元（約54.18港元）。公司呼籲美國約 17,000 間有售 Impossible Burger 的超市和雜貨店在未來數週內減價。

Impossible Foods 創辦人兼行政總裁 Patrick O. Brown 表示，公司的使命是透過維持糧食系統的可持續發展來逆轉全球暖化和阻止地球滅絕，公司打算持續減價，直至產品售價比傳統碎牛肉更便宜，強調這不會是公司最後一次減價。

Impossible Foods上月宣布向美國批發商或經銷商調低產品價格，平均減幅約15%。

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