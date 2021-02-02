星島（1105）控制權易手至佳兆業集團（1638）主席兼執行董事郭英成的女兒郭曉亭，有員工冀新東家會增加薪酬福利，亦有員工指未來難再聽到人稱「炒河」的主席何柱國在公司「鬧人」。記協主席楊健興表示，現階段難以估計星島的辦報方針會否改變，惟「立場至少唔會同中央政府對着幹」。

一位在去年起任職《星島日報》的員工表示，公司內部早前未有消息透露新東家的背景，「自己都係晏晝先知（星島賣盤）。」對於新東家為佳兆業主席郭英成的女兒郭曉亭，他笑言：「希望會加多啲薪酬福利」。

星島由去年起已傳出賣盤的消息，但他不覺得期間公司有甚麼大改變，「只係自己開始每月放4日無薪假同要Work from home（在家工作）」。該位員工並不是負責港聞，難衡量編採方針有沒有改變。

另一名員工則指難期望公司在立場上有任何轉變，但至少何柱國在公司罵人的場面未必會再容易見；公司控制權易手後，料新人事會有新作風，或老舊管理層將會更換。

記協主席：立場至少唔會同中央政府對著幹

《星島日報》總編輯兼行政總裁黎廷瑤對星島賣盤沒有回應，著記者留意公司最新資訊，匆匆收線。

記協主席楊健興指，星島新大股東過去沒有與傳媒沒有太大關係，「買咗張報紙，有咩取向同方針，現階段好難估計」。

過往，星島經常批評現屆政府，楊健興認為前大股東何柱國亦是政協，其政治立場鮮明。香港回歸至今逾20年，種種跡象顯示北京政府正加緊對媒體的控制，而星島亦是一份能進入學校的報紙，「立場至少唔會同中央政府對着幹」，惟始終要待日後聽新大股東解釋其辦報理念和立場。

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，難以預料星島賣盤後，其編採方針會否改變，日後仍然有待觀察，惟香港報業的股權變動難以單純從經濟角度考慮，因為本地傳媒很受北京政府的治港方針所影響。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！