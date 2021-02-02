每個年代都會出現投機泡沫，浸淫於泡沫內的人總會認為「今次不同了」，但最終總是爆破收場，事後發現「太陽底下無新事」。近年科技領域投資項目出現不少「泡沫」，這些到底是否泡沫呢？還是時代變遷時分？即石器時代、鐵器時代、工業時代、資訊時代，每次時代變遷都會出現翻天覆地的改變，未必單單以一句「泡沫」或「每次都一樣」就可以簡單歸納。即使是泡沫的話，又是否到了爆破時分呢？這些都是不少投資者值得思考的問題。

先談談，近年一些投資項目的熱炒情況與昔日泡沫有何相似之處。

熱烈程度

看個別投資項目，如Tesla，這兩年升值數十倍。Bitcoin，十年升值數十萬倍。這些回報都遠遠超出任何殿堂級投資者的回報率，按此升幅，難怪被質疑是泡沫。

價格脫離基本面

很多價值投資者也會利用基本面去檢視投資項目的價值，看其價格是否存在泡沫。繼續拿Tesla作例子，市盈率過千倍，早幾年更未有盈利。而Bitcoin更不能找到其背後價值支持，難以估值。此情況與昔日泡沫時分相類似，價格被認為已遠遠脫離基本面。

故事性十足

每一個年代的泡沫都有其故事背景，16世紀荷蘭鬱金香深受貴族歡迎，於是被炒賣花卉，後來更炒賣種子。99年科網泡沫指互聯網將改變世界，凡涉足dot.com的企業就被炒高，對其價值充滿無限幻想。今個世代，Tesla電動車將會雄霸世界，Bitcoin將會是新世代的貨幣，從故事性這一點看來，情況與昔日泡沫相似。

泡沫中人的態度

與過往泡沫爆破前差不多，浸淫於泡沫中的投資者都稱此泡沫與過往不一樣，強調這是劃時代的轉變而非往日出現過的泡沫爆破。

粗略理解，今次與昔日泡沫情況沒太多不同之處吧。然而，Howard Marks於2020年的備忘錄呼籲價值投資者深入研究一下今時今日的科技企業，亦要了解今個世代與我們「爺爺年代」的不同。即使不去檢視獨立企業，單從宏觀看整個投資環境，亦能發現不少與過去泡沫的不同地方，篇幅有限，留待下一篇文章繼續。

止凡

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