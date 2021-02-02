投資者對散戶與大鱷對撼，可能加劇市況波動的憂慮減退，美股隔晚顯著反彈，納指更升逾2.5%。至於港股噚日亦見反彈，臨近農曆年長假期，今個星期除咗快手（1024）為焦點外，港股表現應該會較為淡靜，而踏入業績期，阿里（9988）今日派成績表，為重磅股業績揭開序幕。

根調查機構Canalys發表嘅報告指，去年第4季印度智能手機出貨量升13%至4,390萬台，而總計舊年全年出貨量則微跌2%至1.45億部。按品牌劃分，第四季小米（1810）出貨量增長7%至1,200萬部，市佔率27%排首位。從報告數字反映，中印關係緊張並無影響到中資品牌喺當地嘅增長勢頭，中資品牌貢獻當地去年出貨量77%，按年升5個百分點。估計隨住當地逐步轉向5G，中資品牌已做好準備迎接新轉變，預期今年小米將受惠印度自疫情復甦。

小米一直係北水心儀嘅股份，而小米有望成為中國最大智能手機製造商。雖然小米早前受美國禁投令困擾，但相關消息已淡化，而美國財政部日前表示，對大多數「名稱與中國共產黨軍工企業名稱相近但不完全相同」嘅公司相關投資限制將推遲到5月27日實施，而原先實施日期為1月28日。

加上小米嘅最大持股資金為北水，外資僅持小量股份，禁投令即使實施，對小米營運不構成影響，因為禁投並未有限制零部件供應。小米嘅產品幾乎完全冇銷售往美國，預期小米今明兩年手機付運量增加有助收入增長，並帶動明年起互聯網及盈利增長。而最近小米股價回調，除跟大市回落外，亦反映禁投令消息嘅負面因素，北水繼續積極掃貨，30元樓下買入小米甚具值博率，可分段買入作中長線投資。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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