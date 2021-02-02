首季多個新盤入伙，不少早前採用建築期付款的買家，近日卻放棄上會，撻定離場。

由中海外（3311）發展的大埔荔枝山天鑽新近入伙，連錄5宗建期買家撻定個案，發展商沒收逾661萬元，有買家曾經由120天發展商二按計劃轉至建築期備用二按付款，最終疑按揭不獲批撻定收場。

一手成交紀錄冊顯示，天鑽今日連環錄得5宗撻定個案，單位位於7、8、12及15座，實用面積525至749方呎，兩房至三房間隔，在2019年1月至2019年11月成交，售價690萬至1,120萬元，呎價13,143元至15,829元。5伙同於今日撻定，遭沒收樓價15%定金，即103.5萬至168萬元，合共661萬元。

其中8座13樓H室，實用面積525方呎兩房戶，原先以699.3萬元成交，呎價13,320元，選用120天備用二按，其後改用建築期備用二按，樓價折扣減少，新成交價758.6萬元，呎價14,449元，惟買家最終仍撻定收場，遭沒收樓價15%定金，即113.79萬元。

另外，發展商同日更新價單，5伙單位定價分別加價10%至18%，如上述8座13樓H室，由原定價847.7萬元加至1,000.3萬元，呎價16,147元加至19,053元。折扣維持18.5%，新折實價為815.2445萬元，呎價15,528元。

掃管笏上源連錄2宗兩房撻定 萬科沒收定金185萬元

由內房萬科發展的屯門掃管笏上源，最新錄得2宗建築期撻定個案，買家遭沒收樓價15%定金，共185萬元。

一手成交紀錄冊顯示，上源2B座1樓D室，實用面積458方呎，兩房間隔，在2018年10月以583.5萬元售出，呎價12,740元。買家採用建築期付款，料已付樓價15%定金，即87.525萬元，最新撻定離場。

另一伙是1A座19樓B室，間隔面積一樣，去年2月以650.5萬元售出，呎價14,203元，同樣以建築期付款，於日前撻定，損失97.5萬元。兩宗撻定發展商沒收逾185萬元定金。

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