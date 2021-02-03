去年債券投資者打了一場艱苦的仗，因為在環球而言，想要尋找到收益及抗通脹的資產，一點也不容易。舉個例，投資於英國10年期國債，只能換來25點子的微薄收益，換言之，成熟市場的國債估值已經相當昂貴。不過，如果是聚焦在亞洲，尤其是中國市場，整件事就會截然不同。

減少對影子貸款的依賴

身處低息甚至是負息世界中，不管是名義或實際（即扣除通脹）收益率，中國主權債券都相當突出。而在高收益債券領域之中，中國的收益率同樣較成熟市場更吸引。

中國房地產向來是亞洲高收益資產類別內的重磅行業，去年8月中國監管當局針對房地產行業，推出了「三道紅線」的融資監管新規，市場難免擔心行業的融資壓力。但筆者認為，市場不應視三道紅線政策為負面因素，我們相信在未來3至5年內，此政策反而會在行業起到正面的作用。

首先，三道紅線政策，將促使房地產發展商實行去槓桿化，從而改善其財政紀律，而在過去的周期中，發展商都並不習慣這樣做。事實上，自當局宣布三道紅線以來，部份私人發展商在買地時已沒有以往那麼進取。

這項政策不僅能有效改善槓桿比率，更重要的，是能促使發展商改善其資本結構並遠離影子融資，而影子貸款的成本實在高昂。隨着發展商轉向較低成本的渠道來融資，長遠而言行業的信貸狀況將更健康。

行業透明度進一步提升

第三，在三道紅線政策下，發展商必須向監管機構定時報告其財務狀況，這一點很重要，因為他們必須報告那些「隱藏」的表外債務。換言之，監管機構就好像擔當了信貸分析師的角色，為企業進行審計，相信此舉會令整個行業的透明度進一步提升。

無疑，在短期內發展商或會因為融資收緊而感到壓力，但筆者認為大多數企業都能度過難關，並為債券投資者帶來估值重估的機會。

整體而言，預計中國美元債券2021年的違約率仍然平穩，維持於3%左右的水平。雖然部份行業的融資有收緊迹象，但隨着中國宏觀經濟持續復甦，企業的現金流將會進一步出現改善。

貝斯高

瑞銀資產管理亞太區固定收益主管債券主管

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