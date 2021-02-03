史上新股「凍資王」快手（1024）公佈，公開發售獲1,201倍超額認購，一手中簽率為4%，近70萬名「一手黨」僅2.78萬名獲分派。認購500手穩獲一手，即甲組（400手或以下）均需抽籤。「頂頭槌飛」僅獲派14手，國際配售則獲39倍超額認購。

快手將於今日（4日）進行暗盤交易，星期五掛牌，市傳場外交易價升逾1倍。有專家估計快手暗盤升1倍冇難度，抽中的投資者可以繼續持有，有望快速納入多個指數。

快手最終以招股價區間上限115元定價，發行3.65億股，估值將達609億美元（約4,722億港元）。據內媒報道，快手場外成交5萬股，成交價達250元，較上限定價115元，升幅達117%，涉資1,250萬元。

路透社旗下IFR報道，快手（1024）公開發售部份獲140萬人認購，凍結1.28萬億元，已超越醫渡科技（2158）成本地新股史上「凍資王」。以快手公開發售集資10.5億元計算，超購1,218倍。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，預計快手暗盤可以升1倍，所以抽中的投資者可以繼續持有，因為其市值大，又有機會快速納入多個指數以至港股通，估計走勢會像京東健康（6618）。另外快手和騰訊（700）一樣，沒有A股，又較多內地人熟悉，預計股價有一定支持。

勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵說，如果快手在暗盤升1倍，抽中1至2手的投資者可以繼續持貨，惟不建議無貨在手的投資者入市高追，因為現時估值已提高，預期首日高開後會有回調壓力。

貝康暗盤快揭盅

事實上，今輪3隻優質新股，由昨日（3日）心通（2160）暗盤揭幕，在輝立交易場曾高見21.15元，升73.4%，收報20.2元升65.6%，一手賬面賺8,000元。該股在富途高見24元，升96.7%，收報21.15元，升73.4%，一手賬面賺8,950元。

快手今日暗盤後，周五又迎來另一隻重磅新股貝康（2170）暗盤，該股計劃以招股上限27.36元定價，集資約18.24億元。其市值偏細（僅73億元），市場孖展反應熱烈，而且從事開發中國輔助生殖基因檢測解決方案，概念獨特，市場對於其升幅有相當大憧憬。

內地券商網站《東方財富網》稱引述「市場消息」，指貝康機構投資者之間OTC（場外）暗盤已錄得70元成交，較招股價27.36元高155%。不過該報道未有描述市場消息來源、屬那間機構投資者、相關成交亦沒有紀錄作實。

新股熱潮尚未完結，市場引頸以待的前期癌症篩查醫療公司諾輝展開上市在即，另外有生產醫治武漢肺炎藥的賽生藥業，以及為藥物安全性評價的昭衍新藥亦快將上市。

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