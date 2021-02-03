聯想集團

聯想集團（992）公佈，截至去年12月31日季度純利3.95億美元，按年升53%；每股盈利3.31美仙；收入172.45億美元，升22%。毛利27.86億美元，升23%；毛利率16.2%，上升0.1百分點。不計一次性項目的影響，除稅前溢利總額按年增長41%至9.02億美元。

業績顯示，聯想在所有產品中，軟件和服務業務的利潤率最高，其已開發票收入和遞延收入分別按年增長了36%和30%，佔集團收入的約8.1%。在這三個關鍵業務領域中，包括設備即服務（DaaS）在內的運維服務增長了73%，這受惠於在全球各地簽訂合同數量的增加。智能解決方案部門的所有垂直領域均增長了49%。附加服務繼續穩定增長，在回顧期内增長了26%。

日清食品

日清食品（1475）公佈，截至去年12月31日季度，日本日清在中國業務分部銷售淨額110.5億日圓，按年升8.5%；營業收入9.3億日圓，升24.3%。

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