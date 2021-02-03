這個星期很多人在自己的專欄與節目都談及一款新興起的Social App： Clubhouse。我猜不少朋友都大概知這是一款類似網上電台的App，但多添了社交媒體功能，例如Follower。

為何會爆紅呢？為何我會埋首玩Clubhouse玩到半夜呢？

我覺得主要是有些有質素的用戶加入了，當中包括音樂人、設計師、編／採、電台DJ等，令大家有機會聽到一些有養份，又不易在其他地方找到的內容。而且有時我們更可以直接與這些人討論。這都是有趣的體驗。

當然Clubhouse裡面也有不少「房間」（所謂房間，就是Clubhouse當中一班人聚在一起發表意見或聊天的虛擬地方）是朋友圍爐吹水，在限聚的日子感受聽一堆朋友聲音的溫度。

總之，Clubhouse就是讓用戶與他們感興趣的人聯繫。不過這個App最大的問題，就是你不知道怎樣找到誰人在甚麼「房間」。舉個例，有天朋友說某個房間有人玩音樂，好好聽。但就算我知道該房間的名字，也搜尋不到，因為Clubhouse的搜尋功能根本不讓用戶搜尋房間。

沒有好的搜尋功能，也沒有特別的房間排名，Clubhouse就只把你公眾房間及你朋友開設／參與的房間顯示給你看，加上不斷推Notification告訴你那個朋友在那個房間，來刺激你參與。於是乎你有多少房間可以選擇就視乎你追蹤了多少用戶，以及哪個用戶。而用戶本身現在就成了推薦機制的中心。所以能做到好節目的用戶，當然能夠吸引很多人追蹤，但同時經常參與一些有趣的房間，讓朋友發現這些房間，也漸成為Clubhouse裡面一種「技能」吸引追蹤。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！