樓市轉旺，優質單位有價有市。美聯物業陳彪表示，踏入2月份太古城已連錄2宗成交，其中春櫻閣高層H室，實用面積1,114方呎，屬3房套大單位，享全海景，原本叫價2,700萬元放盤，議價後以2,618萬元售出，呎價2.35萬元，屬屋苑標準戶近半年新高價。買家為同區客，加上單位間隔合需要，故春節前入市作換樓之用。原業主2006年12月以835萬元購入，是次轉手賬面大幅獲利1,783萬元，升值逾兩倍。

天盛苑呎價12,441元破頂

天水圍居屋亦錄得高價成交。祥益地產黃肇雯表示，天盛苑B座高層15室，實用面積426方呎，一房一廳間隔，剛以530萬元連地價售出，呎價12,441元，創屋苑呎價歷史新高。單位於2018年以425萬元買入，是次沽售物業，賬面獲利105萬元。

世紀21領先置業譚征表示，紅磡昇御門1座低層G室，實用面積300方呎，開放式間隔，業主叫價590萬元，減價後以575萬元成交，呎價19,167元。原業主2012年以469萬元入市，賺106萬元離場。

美聯物業陳靜雯表示，何文田京士柏帝庭園居住環境理想，吸引換樓客近日透過該行承接，連車位成交價2,250萬元。單位為帝庭園1座低層A室，實用面積1,122方呎，屬3房間隔，向西南，望樓景，連一個車位以2,250萬元成交，呎價20,053元。原業主於1998年6月以1,060萬元購得，是次轉手賬面大幅獲利1,190萬元，升值112%。

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