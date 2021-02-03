亞馬遜行政總裁Jeff Bezos將於今年退任，而現任AWS主管Andy Jassy將會接掌這間市值高達1.7萬億美元巨企，但外界對Jassy的認識較少，甚至懷疑Jassy領導這間科技公司的能力。這位自2006年已開始導亞馬遜主要分支雲業務的繼任人，於其領導下的AWS由初期外購技術，轉型至簡化電腦服務至各個主要軟件，再透過互聯網出租，至今多間公司相繼仿效有關業務模式。

Jassy現年53歲，其領導的AWS於上季交出1270億美元銷售，令業務全年錄得500億美元盈利，有基金經理指出，Jassy是經常參與一些重要舉措以促成亞馬遜的成功，深度嘗試了解最終用戶，並避開其他人可以建立東西，而Jassy過往一直在旁觀察Bezos如何刻服困難，這是非常重要，因為許多事情都與亞馬遜文化緊扣著。Jassy早在2006年已領道公司雲業務，雖然有關業務並非公司主營業務，但亞馬遜卻創造數碼系統及營運著自創技術。

Jassy在哈佛商業學院畢業後，在1997年加入亞馬遜，在早期是Bezos的首位技術顧問，讓其可以出席所有高層會議，並提供多方面的技術支援，在Wilke於去年宣佈退休之後，Jassy成為亞馬遜最明顯的繼任人選。他的同事曾透露，Jassy做事精細，能牢記細節，即使會議在很久之前舉行。相信他接任行政總裁的挑戰將會於了解客戶及物流部份業務。

根據Gartner最新數據，由Jassy掌舵的AMS於雲基建服務市場中，擁有接近一半的市場佔有率，相當於其主要競爭對手微軟兩倍；他領導AWS成績亦反映在亞馬遜的財務報表上，於去年第四季，AWS收入佔亞馬遜總收入僅10%，但其盈利已佔總額52%。由於其雲業務仍在初期發展階段，故相信業務未來十年仍會表現亮麗。

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