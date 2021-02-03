【新增內容】美國遊戲零售商GameStop一場散戶與對沖基金對決的挾淡倉大戰，股價一度攀升至上周三市前交易高位514.99美元，不足一周股價已跌至昨日市後交易的85.2美元，高位跌幅達83%。至於今次挾淡倉大戰的散戶領袖Keith Patrick Gill，其披露昨日單日身家蒸發了1,300萬美元。

GameStop昨日股價急跌60%，至90美元，市後交易再跌5.3%，報85.2美元。

Keith Patrick Gill年初時表示他持有5萬股GameStop以及期權。根據上周三Reddit帖文流傳，Keith Patrick Gill當日於GameStop的股票及期權投資累積勁賺4,000%，令其GameStop持倉加上現金達到4,800萬美元。不過於周四Robinhood等證券行限制買入GameStop當日，其持倉單日下跌1,480萬美元。直至昨日，他表示於GameStop的賭注再損失1,300萬美元。

由於他的5萬股正股的買入價遠低於20美元，因此他年初至今仍錄得巨額利潤，只不過由高位蒸發了以千萬美元計的賬面利潤。

Keith Patrick Gill唱好GameStop逾一年

現年34歲的Keith Patrick Gill被指是今次散戶挾淡倉大戰的推手。據悉，Keith Patrick Gill並非一般散戶，他是金融顧問和特許金融分析師，曾於保險公司美國萬通工作。

Gill在社交媒體上的一個身份是Youtuber「Roaring Kitty」，早在半年前就在YouTube發表影片，宣傳看好GameStop的觀點，同時Gill也是Reddit論壇WallStreetBets（華爾街賭場）上的知名用戶DeepF***ingValue。Gill發表的影片和貼文吸引大量瘋狂的散戶，共同推動GameStop的驚人漲幅。

2019年9月，Gill在Reddit論壇上發出第一個「GME YOLO」的貼文，稱GameStop因為業務落後和疫情打擊而股價低迷，但有股價暴漲可能性，於是買入了大量期權和股票，靜候時機。直至現在，雖然GameStop股價已大跌，但不少網民仍表示跟隨Keith Patrick Gill持有該股。

傳耶倫聯合SEC及聯儲局開會談GameStop

據《路透》報道，美國財長耶倫本周將與主要金融監管機構召開會議，討論由GameStop等個股散戶交易引發的市場動蕩。

一位財政部官員周二稱，耶倫將於本周內召集美國證交會（SEC）、聯儲局、紐約聯邦儲備銀行和美國商品期貨交易委員會（CFTC）的負責人開會，消息指最早今日召開。文件顯示，耶倫已尋求道德律師的許可來開展這項工作，由於耶倫曾接受過對沖基金Citadel LLC支付的費用，而Citadel在這次有關GameStop的市場震蕩中扮演着重要角色，因此耶倫需要得到律師的批准。

「耶倫部長認為市場的誠信很重要，並要求就金融市場的近期動蕩以及近期的活動是否符合保護投資者及公平有效市場原則進行討論。」財政部發言人Alexandra LaManna回應《路透》的聲明稿中表示。

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