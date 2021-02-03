外圍股市走低，中港股市回勇，恒指更一度突破3萬點大關，帶動今年1月整體強積金平均升1.19%，過去3個月累升11％，1年計就升16.08%。

理柏數據顯示，1月份表現最好為大中華股票基金，平均賺6.72%；其次中國股票基金，賺5.21％；香港股票基金則賺4.83%；期內歐洲股票基金表現最差，跌1.3%；美國股票基金亦要跌0.51%。

細看1月表現最好的首20隻強積金基金，單月升幅介乎6.25%至8.45%，當中以中銀保誠旗下「我的中國股票基金」表現最佳，單月升逾8.45%，半年累升逾36%，過去一年勁升70％，表現最差的是宏利MPF中華威力基金，今年一月回報只得6.25%，過去一年累積回報有38.43%，過去五年累積回報逾107％。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！