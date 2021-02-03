肺炎疫情持續超過一年，港府限聚政策持續，甚至演變出「突擊強制檢測」，人心惶惶，發展商雖然如常推盤，但上月預售樓花新增「零」申請，為2020年8月以來再現「零」申請，堪比去年疫情高峰期。

地政總署公佈，2021年首月並未錄得任何新增預售樓花申請，待批涉及伙數為11,199伙，涉及21個項目。首月批出1個樓花項目，即會德豐旗下啟德新盤Monaco項目2期，涉及247伙，由1座高座和4座低座住宅組合而成，分別為項目第1A及1B座、低座A座至D座。Monaco 2期同樣為會德豐當初向海航買入的地段，涉及資金近69億元，每呎樓面地價約為12,500元，為海航蝕讓逾5.5億元轉售會德豐。會德豐指Monaco 2期樓書及示範單位等正在準備當中，有機會於農曆年後推出市場。

會德豐指上月開售啟德新盤Monaco 1期，據悉三輪累售324伙，佔可售單位約88%，套現逾38億元。地段為會德豐以63億元向海航買入，當時海航賬面獲利逾7.7億元，會德豐買入後每呎樓面地價溢價至逾14,800元，比海航最初以55.297億元，每呎樓面地價13,000元高出近14%

第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超過認為，預售樓花零申請，問題未必出在發展商身上。陳超國解釋，按照上月新盤推售情況，發展商並不看淡後市走勢。加上按常理而言，發展商一定會優先申請預售樓花，因為發展商取得預售樓花後，可以視乎市況選擇按兵不動，主動權掌握在自己手。因此相信上月預售樓花零申請，主要由於疫情嚴峻，大量公務員長期在家工作，工作進度變相減慢影響預售樓花批核進度。

雖然疫情仍然持續，公務員可能會繼續在家工作，但就算預售樓花持續零申請，陳超國認為反而有利樓市走勢。因為目前市場需求龐大，連續多個星期推盤，若然市場上新盤驟然減少，樓市就能回一回氣。陳超國又補充，樓市走勢如何，還可以參考本週五截標的山頂文輝道9至11號豪宅地開標結果，可以從中參考發展商對豪宅後市的看法，但按照鄰近文輝道2至8號去年年末的標價，相信發展商出價仍然有信心。

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