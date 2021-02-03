阿里巴巴（9988）馬雲旗下雲鋒基金有份投資的內地知名連鎖茶飲品牌「奈雪的茶」，落實來港上市。消息人士透露，奈雪已委聘招銀國際、摩根大通及華泰國際作為上市安排行，協助籌備上市事宜。

據了解，奈雪計劃最快本月向港交所（388）遞交上市申請，趕及今年上半年掛牌，初步目標集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）。不過，有關的上市計劃及時間表仍有可能出現變化。

奈雪於2015年由彭心、趙林夫婦創立，總部位於廣東省深圳市，隸屬於深圳市品道餐飲管理有限公司，與騰訊有份投資、另一連鎖茶飲品牌「喜茶」掀起內地茶飲市場混戰。

奈雪上市前未有進行多輪融資。公開資料顯示，該公司僅2018年完成A+輪投資，引入天圖資本，估值約60億元人民幣（約67億港元）。直至今年1月，奈雪證實完成新一輪融資，引入私募股權基金太盟投資集團（PAG）、雲鋒基金等星級股東，融資逾1億美元（約7.8億港元），最新估值近20億美元（折合約156億港元），追近喜茶去年3月的160億元估值。

外電曾報道指，奈雪在去年2月已在美國秘密提交上市申請。消息人士指，奈雪原本計劃赴美國上市，但受瑞幸咖啡財務造假風波影響，決定轉戰香港。

奈雪目標顧客為20至35歲年輕女性，主打產品包括水果茶、特色麵包等。截至2020年12月，奈雪有近500家分店，半年增加逾百間分店，遍佈中國70個城市。該公司拒絕加盟店，稱所有分店都採用直營模式。奈雪亦積極到海外發展，包括2019年於山頂開設本港首間分店，去年先後於日本及美國開設分店。奈雪着重數碼化建設，最新一輪融資所得就擬用於加大產品研發投入、供應鏈及數碼化建設。此外，奈雪去年7月獲瑞幸咖啡前首席技術官（CTO）何剛加盟，擔任CTO一職，協助公司數碼化。

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