港股周三表現反覆，高開56點後一度倒跌281點，收市前10分鐘突然抽升170點，收復全日跌幅。恒指收市升58點，報29,307點，主板成交2,210億元。港股通南向資金買賣成交約626億元，北水淨流入124億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股是美團（3690），北水成交46億元，淨流入近14億元，股價升4.86%，以接近全日高位收市，報414.2元創新高。其他活躍股包括騰訊（700）、保利協鑫（3800）、小米（1810）、中海油（883）、中芯（981）等，惟保利協鑫（-5,100萬元）、小米（-4億元）及中芯（-1.6億元）皆錄淨沽。

淨流入最多股份，騰訊續以22億元排榜首，股價再升1.5%，報736元。中海油、美團及中移動（941）則獲增倉7億至18億元。

藥明生物 （2269） 公佈配售1.18億股後，獲大媽增倉20億元，惟股價仍跌2.33%，收報117.6元。是日焦點股份，不得不提豬肉股中糧家佳康（1610），內媒指農曆新年將至，民眾對豬肉消費需求大增，加上中央將投放萬噸儲備凍豬肉穩定供應，刺激股價急升近三成，獲北水增倉2,480萬元，報4.08元。

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