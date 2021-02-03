Smart2Go首席移民顧問余偉龍指，香港立《港區國安法》之後，移民需求急增，去年政策一出台每日收到約30個查詢。有逾萬人申請其中一個原因是原本有台灣籍的港人，擔心國安法推行，其依親的申請量大增，近期例子有商人向華強申請依親簽證。

余偉龍指台灣投審會對於內地出生的港人審批十分嚴格，有申請者已申請超過一年，仍然石沉大海，並考慮申請移民其他國家。

台灣政治大學地政系系友會理事張紹權坦言，目前移台的依親簽證及投資移民各佔3至4成，他預計未來逾萬宗申請已是新常態。對於內地出生及1997年後出生的港人，台灣投審會會按個別需要加強審查背景，尤其是內地出生的港人，原則上可以申請但批出簽證的機率低很多。

在當地經營房地產26年的他補充指，大陸人或內地出生的港人在當地買樓有不少限制，其中「543」條款除了設立登記制審查買家背景，發展商推出樓盤時要確保內地買家比例不可超過項目的10%，他指「台灣不是完全拒絕大陸資金，只是不想比例太高，影響本地人權益和樓盤居住質素，所以採用客觀的比例規定。」另外他亦指，台灣逾9成物業都是永久業權，中國一個福建省的人就可以買下台灣大多數樓的永久業權。

記者︰吳美茸﹑玲笙

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