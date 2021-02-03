WBS白銀兵團散水！芝商所將白銀保證金上調18%，加上WSB有網民呼籲不要繼續投資白銀，白銀價格亦應聲回落，隔晚紐約交易時段跌逾一成，見26.402元；最新於亞洲交易時段反彈，報27.14美元，升2.8%。

WSB最新有網民呼籲不要繼續買入白銀，因全球第五大iShares白銀ETF持有者Citadel將可從中獲益。而根據《彭博》數據顯示，截至9月底Citadel持有約600萬股iShare白銀ETF，相當於0.93%股份，公司尚持有17家以上白銀公司股份及ETF。

Reddit聊天室r/wallstreetbets（WSB）於上周開始討論白銀價格，並開始慫恿買入白銀ETF，並指銀行一直操縱白銀，令價格處於低水平，掩蓋實物供應短缺的事實。促使白銀價格大升，並一度升穿30美元至8年高位。芝商所隨即於昨日宣佈，將白銀期貨合約的保證金由每份14,000美元上調至16,500美元，上調幅度18%。

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