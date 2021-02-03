《彭博》引述知情人士報道，滙控（005）正考慮將幾位高層由倫敦調回香港或新加坡，包括「炒房」環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett及Georges Elhedery，進一步拓展未來亞洲業務。

報道引述知情人士指，部分直接向行政總裁祈耀年滙報的高管亦被考慮調遷，以集中更多決策者在盈利來源最大的亞洲地區。滙控倫敦發言人未就報道作出回應。此前，滙豐宣布成立粵港澳大灣區業務部，並任命陳慶耀為該部門的總經理，負責管理和推動本行在大灣區的業務。

滙控去年因華為「太子女」孟晚舟被捕而捲入中美政治漩渦，滙控其後多番向中國示好並承諾加大投資，最終獲北京釋出善意。

滙控行政總裁祈耀年早前被英國國會傳召，質詢該行凍結香港民主派人士戶口一事，祈耀年引用左派的數字，指「港版國安法」聯署多達300萬人，又斥反修例運動的部份抗議行動是「暴動」。特首林鄭月娥隨後對滙豐表示支持，稱樂見（love to see）滙豐於香港擴充業務，並表示中國或不會對為了遵從美國制裁法規的銀行採取行動。

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