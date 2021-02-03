截至05:45

三大指數個別發展。道瓊斯工業平均指數收報30,723點，升36點或0.12%，標普500指數收報3,830點，升3.86點或0.1%。納斯達克綜合指數收報13,610點，跌2點或0.02%。

截至23:40

Reddit仔的Wallstreetbet熱潮持續減退，市場注意重新投入大型科技股，Amazon及Google母公司Alphabet（GOOG）均交出強勁業績，不過前者股價反應一般，微跌0.5%。Google則驚喜地升7.1%至2063美元，創歷史新高。

至於大市，美股三大指數先升後回，道指領跌115點或0.4%至30567點﹔標指曾升0.4%後倒跌0.16%至3820點﹔納指則回0.1%至13601點。

按交易額，最活躍個股依次為AMZN、TSLA、GOOG。

至於Reddit最愛的系列GameStop（GME）升1.7%至91.6美元、AMC升4.4%至8.16美元、Nokia升0.7%。

僅有銀河維珍（SPCE）起飛升13%至54.93美元。

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