由于品海創辦、南海控股（680）旗下傳媒《香港01》宣佈裁員40多人。據公司內部電郵顯示，集團將遣散員工約40多名，主要集中在營運部門及後勤同事，佔整體員工比例約5%。

對於有傳體育組全組被裁，《香港01》消息人士表示，其體育組仍會繼續運作，部組主管仍然留低，而今次裁員涉及10名體育組員工，約佔體育組一半，裁員前該組本身有超過20人，當中包括處理商業項目（例如後勤廣告）的員工。

其中一位被裁的員工張小姐屬電商部門，她指今天早上收到被裁員消息，不過早前公司已有風聲將會裁減人手，因此對被裁不感意外，心情亦較為平靜。張小姐表示明白公司財政狀況出現虧蝕，有需要節省開支，亦認為賠償合理。

據中期報告顯示，南海控股旗下香港01及多維傳媒在港擁約780名員工，集團去年上半年虧損15億元，主要由於期內旗下500餘家影院須暫停營業，以及資產、商譽及其他無形資產減值撥備約11億元。其中，新聞傳播業務半年收益4,070萬元，錄得虧損1.718億元。

公司表示，面對互聯網媒體及相關產業的急速變化，集團將適時審視資源分配以回應業務發展的需求，經謹慎商議後，公司決定進行部門架構及人力資源的策略調整，以提升公司的營運效率及整體競爭力，並調動資源以聚焦拓展經濟及財經、健康，以及教育等新內容頻道。

公司又指，將根據勞工法例向受影響的員工提供合理、適切的離職方案，未來將繼續投放資源，招募業務所需人才及積極培訓有潛質的員工。

于品海去年三度押股

南海控股近年開設新財經頻道應用程式「巨子」，提供股票報價等資訊，又積極開設新聞媒體以外業務，包括「醫師Easy」健康資訊平台、「01空間」活動平台等，是次裁員疑為拓展更多新平台，並放棄部分傳統新聞部門。

另外，于品海去年三度質押南海控股股份，去年2月及3月分別向建行押23.6億及46億股，7月再向建行押39.1億股，持有的南海控股好倉維持於59.25%，控股淡倉則增加5.69個百份點至31.66%，前後合計抵押逾108億股，以今日股價計，市值約4.86億元。

南海控股近年股價低迷，一年內跌約55%，現報0.045元，市值約31億元。

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