平安好醫生（1833）剛公佈截至去年12月底止全年業績，虧損擴大至9.48億元人民幣，上年同期則蝕7.34億元，公司蝕多咗錢，但業績公布後，股價不跌反升，主要係集團營運表現令市場滿意，睇好公司前景。

集團期內營業額68.66億元，按年升35.5%，當中在線醫療收入按年升82.4%至15.65億元，佔集團整體收入的比重達到22.8%，而消費型醫療、健康商城及健康管理和互動的收入則分別升24.3%、28%及5.7%。期內整體毛利率擴闊4.1個百分點至27.2%，當中在線醫療毛利率升12個百分點至56.2%，消費型醫療毛利率亦擴闊5.5個百分點至41.5%。期內日均諮詢量則升23.9%至90.3萬次，註冊用戶數升5,760萬戶至3.73億戶，月活躍用戶升8.5%至7,260萬戶，月付費用戶398.2萬戶，按年升34.1%，付費用戶轉化率按年擴闊0.9個百分點至4.9%。去年集團旗下商城GMV按年升23.1%至54.76億元。

平安好醫生嘅營運數據確令人鼓舞，管理層表示，集團今年今年將繼續跟平安保險產品結合，提供全面醫療健康服務，包括會加大跟平安健康險合作，共同研發產品，針對平安好醫生用戶提供獨有嘅保險產品，切合用戶日常醫療需要等。

雖然有其他互聯網龍頭亦加入線上醫療行業競爭，但好醫生有獨特優勢及戰略，除咗擁自家醫生團隊外，亦可測試不同場景，另一方面公司累積咗數據及演算法，可助醫生團隊提升效率，加上目前AI技術係「人機結合」，非短時間內可被替代。公司亦可藉平安集團優勢，為企業客戶提供醫療、保險及健康管理服務，相關因素均係公司獨有資源。

平安好醫生推行嘅戰略升級計劃，包括強化其醫生團隊，將內部醫生數目由現時2,000人，喺今年增至3,000人；擴展集團網絡醫院，目標喺今年自建100間醫院，及於明年通過合作增加200至300間；及擴闊跟加深其客戶基礎。相關升級措施需要初期投資，料會令集團嘅收支平衡時間線推延，由最快2022年延至最遲2024年，不過互聯網醫療行業進入快速增長階段，公司盈利能力良好，而經營虧損也持續收窄，在保持毛利率穩中有升情況下，費用層面持續改善，經營效率持續提升。

另一方面，公司喺海外發展理想，以日本為例，公司與軟銀有合營，喺當地推出問診服務後亦獲用戶好評，疫情期間喺日本嘅合資公司跟日本政府推出在線預約核酸檢測服務，目前與多個日本省市正在洽談相關合作；另外，公司在喺東南亞亦有合資公司，於當地拓展亦理想。其實平安好醫生之前股價跌至80元水平，已大致反映收支平衡點延後嘅負面因素，而業績公佈後，股價表現強勁，如能升至120元水平企穩，可望重返之前高位甚至再創新高。

古天后

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