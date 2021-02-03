樓市氣氛轉旺，部份置業人士無畏無懼，平價買入凶宅單位。地產代理透露，西灣河鯉景灣最新錄得一宗凶宅成交，造價低見690萬元，比銀行估值低逾三成。

據知，上述鯉景灣凶宅位於逸華閣高層戶，實用面積574方呎，屬於2房間隔，享海景，剛以690萬元獲買家承接，呎價12,021元，較市價逾1,000萬元平了一大截。參考滙豐銀行網上估價，該凶宅今次造價比估值1,068萬元賣平378萬元或35%。有區內代理稱，「呢間凶宅嚟架，跳樓呀，都擺咗幾年，690萬真係超平」，業主最初叫價995萬元放售，經過多次調低叫價後，累減305萬元終賣出。鯉景灣交投暢旺，上月錄得10宗成交，造價普遍逾900萬元，其中一個位於同座的低層B室，成交價也要965萬元，呎價近1.7萬元。

土地註冊處資料顯示，原業主透過公司持有物業，於2011年以628萬元購入，持貨10年賬面獲利62萬元，升值不足一成。資料顯示，一名少年於2017年在單位墮樓身亡。

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