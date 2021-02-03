摩根士丹利駐香港首席亞洲新興市場策略師郭強盛（Jonathan Garner）等策略師於報告中表示，MSCI新興市場指數無力進一步走高，原因主要有八。該指數先前已上行突破摩根士丹利設定的1,330點的年底目標，而且隨後已又回落到了這一位置之下。

以下是大摩策略師們給出的八大原因：

1. 與MSCI新興市場指數高度關聯的銅價正在回調。

2. 似乎扮演了刺激股市主導角色的全球四大央行資產負債表的擴張腳步可能會「明顯減緩」--到2022年初增幅料將降至單位數，而這種減速過去一向與股票市盈率的「明顯下降」相關聯。

3. 美國10年期損益平衡通脹率已於1月份觸頂並隨即出現了回調，表明近期再通脹和經濟重啟人氣先前已經見頂。

4. 摩根士丹利的中國自由流動性指標按年漲幅不到5%，遠低於先前逾15%的漲幅，而且未來幾個月還有可能轉負。這通常與中國股市的疲軟表現相關。另外由於中國大陸春節假期經濟活動的減少，消費者信心近期也會出現回落。

5. 美元跌勢已經止步，而美元走勢與MSCI新興市場指數相對於已開發市場指數的表現呈負相關關係

6. 從新興市場指數成份股2021和2022年的收益預期調整狀況看，去年二季度以來的連續收益增長顯現出了「失速的早期迹象」。

7. 新興市場和亞洲股票基金已出現「令人歡欣的」資金流入，從過去經驗看，這種狀況一直與市場觸頂同步。

8. 南韓股市相對於新興市場指數的表現或已於1月份觸頂，這種相對表現的觸頂通常是新興市場股市絕對漲幅達到峯值的前兆。

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