兩間拍賣行今天共推出36項物業拍賣，共售出4伙住宅。其中由忠誠拍賣的紅磡半島豪庭1座低層A室，實用面積948方呎，由銀主身份推出，底價1,480萬元，較估值低近一成，吸引市民疫市執平貨，每口價20萬元，吸引3組客出價競投，最終搶高100萬元，以1,580萬元成交，呎價16,667元，仍較部份銀行估值低約3%。原業主為外籍人士，於2004年以503萬元買入單位，早前斷供淪銀主盤。

西營盤第一街俊景閣中層A室，實用面積464方呎，由忠誠拍賣，開價850萬元，每口價10萬元，同樣有3組客出價競投，成功以880萬元拍出，較底價略高30萬元，呎價18,966元。

忠誠拍賣行總經理鄭世傑表示，疫情下市民不能外遊，留港亦沒有什麼事情可以做，故睇樓人數活躍，今天競投熱烈。

黃開基拍賣今天推出26項物業拍賣，售出兩伙，包括將軍澳都會駅5座高層A室，屬銀主盤，實用面積502方呎，開價628萬元，最後搶高兩成至757萬元拍出，較市價平約7%。原業主2015年以612萬元買入。

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