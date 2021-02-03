特約報道｜面對近年局勢變化，以及受到疫情影響，不少香港人都需要把資金作出環球調動，例如把資金匯往外地支援家人生活又或投資海外房產等等。事實上，過去大半年香港的匯款需求急增，匯款平台OFX亞洲區交易總監石文朗 (Adam Ismail)表示，2020年在匯款業務上有很大轉變，之前的顧客多是為了投資海外股票、收取股息，又或有傭工需要把款項匯返家鄉。由2020年下半年開始，陸續有香港人開始尋求可靠的匯款途徑，將款項匯出以購買海外物業、存入離岸戶口或支付子女海外升學的學費，Adam Ismail更預期未來幾年香港人匯款的需求有增無減。由於匯款涉及大量資金，Adam Ismail指大家選擇匯款渠道時，有幾點需要考慮。

選擇匯款平台四大重點

1. 匯款要快：一般的銀行電匯所需時間，要視乎電匯每日的截匯時間，通常銀行辦公時間完結就是截匯時間，電匯指示會在下一個工作天執行，大部分銀行都可以在1-5個工作天內完成匯款。至於另一個匯款熱點找換店，大部分都會提供匯款服務，但一般需時較長。想快速的話可以考慮近年開始多人選擇的網上匯款平台，相對匯款較快，有的快至即日可以完成匯款。

2. 匯款要平：無論透過銀行、找換店甚至以證券戶口方式，都涉及手續費，還未計匯率高低，加起來是一筆不少的數目，想有「靚價」隨時要逐一格價。

3. 匯款穩陣：又想平又想快，有些朋友會考慮網上匯款平台，除了匯款過程方便、匯率有優惠、手續費也相對偏低，但要留意匯款平台的背景，始終匯款涉及錢銀來往，匯款前一定要留意平台的信譽及往績，減低風險。

4. 全面支援：匯款涉及個人財產，除了網上平台操作外，個人諮詢服務亦很重要，尤其是提供當地語言的客戶查詢服務，不單只可對匯款細節解釋得更詳盡，亦往往令人更有信心。

可靠性要睇公司背景

講到匯款速度及收費，網上平台無疑有一定優勢，就如OFX匯款平台可以做到T+0，即時如果時差配合，某些地區可以今天轉錢今天到賬，而且匯款港幣$50,000以上不收手續費金，的確相當吸引。Adam Ismail認為除了匯款快速及免手續費外，可靠性亦是選擇匯款平台的重點：「OFX自2013年起於澳洲上市，並受全球超過50家監管機構規管，進行國際匯款的全球網絡由160個國際銀行賬戶合作夥伴組成，穩健且受到完善監管。到現時為止，OFX已為全球過百萬客戶，處理總值超過8,000億港元的國際匯款。而且OFX一直都從事匯款業務，自然比起更加只是將匯款當作業務一環的公司，更加專精。」

Adam Ismail認為客戶要匯出大量款項，提供專業諮詢服務十分重要，OFX香港辦公室可提供三語的客戶支援服務，加上辦事處分佈在倫敦、都柏林、三藩市、多倫多、悉尼、奧克蘭和新加坡，完全沒有時差，全天候 24 x 7能與當地的銀行合作夥伴聯繫，客戶只需一個電郵或一個電話，客戶服務部的專員都能提供協助支援。值得一提的，是OFX系統全部在網上操作，一個平台就可以完成整個匯款流程，。網上匯款平台還有另一個優勢，就是匯較大額款項時有更優惠匯率，不過Adam Ismail建議用家如果初次嘗試以網上平台匯款，可以先匯出小額金錢，待沒有問題後再匯出較大額金錢，以策萬全。而且為了保障客戶資產安全，OFX會和每位客戶核實身份證明。為避免錯失心儀匯率，建議初次使用OFX平台的用家預先登記開戶，等有匯款需要時可以馬上行動。

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