有投機之王之稱的傑西·李佛摩曾經歷4次破產，德國股神安得烈·科斯托蘭尼亦曾2次破產，不過並非人人可以在爆倉之後如他們一樣再次東山再起。最近GME一疫，網上瘋傳一張圖，是一名在坐擁千萬組合的散戶，持有GME認購期權賣出部位，如果當天開市開市如市前價格到達360元，該名散戶應由過千萬資產變為倒欠證券行過千萬，一夜爆倉。

要達到過千萬投資組合，相信付出了不少時間、精神、心機、機會，而爆倉卻只要一下。因為賣出期權而爆倉的人比比皆是，不論是散戶、基金大戶都大多的是，數年前因賣出天然氣認購期權的Jim Cordier，97年金融風暴期間賣出S&P 500認購期權的Victor Niederhoffer都為大家上了一課，可是總有後來者認為自己可以戰勝市場。

股市作為一個負期望值的遊戲，要贏真的很難，要作死卻很容易，只要你做到逆勢、重倉、不止蝕其中2項都離爆不遠。在GME上升階段中賣出無對沖的認購或認沽期權本來就是逆勢、重倉（因為期權本身帶有槓桿，越入價，輸得越快），加上過夜風險，GME一疫完美地表現出作死的公式，即使是基金Melvin Capital ，面對以上作死公式，沒有適當的止蝕，一樣敗到在散戶手上，姑勿論GME最後結果如何，Melvin Capital和該散戶已經倒在路上，微觀一些來說，對每名投機者都是風險控制的好好一課。

曾經作為索羅斯左右手的Victor Niederhoffer在2次破產後接受訪問，說到：「我沒有足夠及強勁的資金去支撐不可預測的情況。」事實上，在股市中，無人會擁有足夠的資金，所以索羅斯曾提他需要一個故障安全機制（Fail-safe mechanism），即是當情況不似預期之下，自己該如何處理，亦是我們在市況未轉差時更應思考的問題。

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