自從香港推出《港區國安法》後，港人移民心切，除了英國BNO 5+1之後，港人移民台灣更是創歷史新高，根據彭博引述台灣移民局最新數據顯示，在2020年有超過10,800名港人獲得台灣居留證，數目比2019年增加一倍，更是30年來，繼1989年「六四事件」新高。

Smart2Go首席移民顧問余偉龍指，香港立《港區國安法》之後，移民需求大增，去年政策一出台每日收到約30個查詢，有逾萬人申請其中一個原因是原本有台灣籍的港人，擔心國安法推行，其依親的申請量大增，近期例子有商人向華強申請依親簽證。他又指台灣政府因應情況收緊政策，例如內地出生的港人將不獲接納。

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