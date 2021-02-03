科技發展一日千里，大眾對網速要求愈來愈高，不少發展商致力於旗下物業加強相關技術。新地（012）最新宣佈與數碼通（315）合作，為集團旗下商場引入5G技術，並融入商場營運中，於葵芳新都會廣場率先試行，更斥逾百萬元打造智慧洗手間。

新地代理租務部總經理周淑雯指，現時集團旗下已有逾20個商場獲5G覆蓋，將盡快在各個商場引入相關技術；為融入商場日常營運，集團最新以逾百萬元，於新都會廣場建造智慧洗手間作首個試運點，另於沙田新城市廣場亦試運中，未來將視乎成效擴展至旗下其他商場，料涉資逾千萬元。

周淑雯續指，相信疫情陸續受控，集團亦會盡力協助商戶於農曆新年假期提高零售額。

新都會廣場洗手間最新引入5G技術，於各個樓層設置感應器，並在洗手間走廊入口設有顯示屏，實時向顧客提供各層洗手間的輪候時間及使用情況，以助分流。周淑雯指，未來將把相關技術，連接集團商場手機應用程式「The Point by SHKP」中，讓顧客可於手機使用相關功能。

此外，新地同時引入5G Robot率先於旺角Moko新世紀廣場試行，機械人功能包括為商場顧客引路、實時偵測場內障礙物、噴出消毒氣霧等。

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