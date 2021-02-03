華懋集團西貢碧沙路洋房項目玥廬共有10幢洋房，自去年4月起推售，最新售出8號屋，成交價1.08億元，創項目成交價新高，惟呎價僅2.7萬元，屬項目新低。

一手成交紀錄冊顯示，玥廬8號屋，樓高2層，實用面積3,987方呎，連1,242方呎花園及1,423方呎天台，地下附2個車位，採四套房間隔，今日以1.08億元成交，呎價27,088元。

翻查資料，項目累售4伙，是次成交價為當中新高，不過，以呎價計，早前3宗成交呎價分別是2.85萬至3.01萬元，是次以2.7萬元沽，呎價計是項目新低。

何文田加多利峯複式5,880萬售 呎價2.5萬元

傳統豪宅區何文田近日多個新盤登場，包括嘉里（683）瀚名及新地（012）Prince Central均部署推售，帶動區內新盤貨尾成交。由大鴻輝持有的何文田亞皆老街110號加多利峯，最新售出一伙高層複式戶，成交價5,880萬元，呎價25,269元。

一手成交紀錄冊顯示，加多利峯26、27樓複式B室，實用面積2,327方呎，連118方呎平台，屬四房雙套房間隔，今日以5,880萬元招標形式沽出，呎價25,269元。買家選用90天即供付款，可享項目1個商舖購買權及2個車位購買權。

加多利峯自2014年入伙，全盤有55伙，累售47伙。

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