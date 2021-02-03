歐舒丹（973）日前公佈業績，截至去年底第三季銷售勢頭持續顯著改善，按固定滙率計算，整體增長4.3%，扭轉首兩季的跌勢。當中中國的增長達28.9%，至1.01億歐元，佔銷售總額17.7%，一躍成為貢獻最大的地區，較第二位的美國高出近三個百分點。疫情下能將銷售焦點由西向東移，值得加分，未來生意動力大增。

另一個亮點在於，網上渠道如自營電子商務、網上商城等進一步改善，首9個月增長達71.8%，佔總銷售比例，由去年同期的21%，大幅增加至38.1%，進一步擴闊網上的天地。放榜後大行普遍睇好，其中大和調高2021至2023年每股盈利預測13至25%，目標價大升至25元，重申買入評級，富瑞目標價更高至26元，認為美國業務已申請破產保護，未來4至5年可永久節省成本約1000萬歐元。從圖表出發，股價升至24.9元後整固，昨日觸及10天線即反彈，以20元作止蝕位入場，博見底重展升勢。

唐牛

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